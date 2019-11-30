Arttime İle Ofisler Daha Şık Oluyor

Arttime firması olarak kişilerin ofislerinde ihtiyaç duyabilecekleri ofis mobilyalarının tasarım, üretim ve satış işlemlerinin en iyi şekilde yapılmalarını sağlıyorlar. Oldukça şık olan mobilyalar sayesinde kişiler şık bir ofise sahip oluyorlar. Firma olarak uygun fiyatlarla 2 yıl garantili olan farklı özelliklere sahip ofis mobilyaları satışı yapıyorlar.

Arttime Ürünleri

Firma olarak ofis yöneticilerinin ve çalışanlarının kullanabilecekleri çok kullanışlı ve kaliteli ürünleri satıyorlar.

Bu ürünler arasında şunlar bulunuyor;

Ofis Koltukları

Çalışma Ve Toplantı Koltukları

Dinlenme Kanepeleri

Tabureler

Bekleme Koltukları

Makam Koltukları

Tekli Kanepeler

Üçlü Kanepeler

Çiftli Kanepeler

Alüminyum Ofis Bölmeleri

Cam Ofis Bölmeleri

Okul Mobilyaları

Öğretmen Masaları

Bu ürünleri farklı özelliklerde üreten ve satışa sunan firma aynı zamanda ofisler için kullanılabilecek aksesuarlar satıyor. Ofisler ve okullar dışında da cafe ve oteller için mobilya hizmeti de veriyor.

Yönetici Masaları

Firma ofis ve şirketlerde yöneticilere ait olan masaların daha özel bir şekilde olması gerektiğinin farkında olarak yöneticilerin ağırlıkların ortaya koyacak şekilde kaliteli yönetici masaları satışı yapıyor. Ofislerde yönetici olarak görev yapan kişiler bu ürünleri satın alıp ofislerinde kullanabiliyorlar. Son derece şık olan ürünler her türlü ofiste kullanıma uygun olarak firma tarafından üretiliyor.

Ofis Mobilyalarında Uygun Fiyatlar

Arttime firması çeşitli özelliklerdeki ofis mobilyası ve makam masaları ürünlerini müşterileri için uygun fiyatlar altında satışa sunuyor. Kişiler uygun fiyatlarda olan bu ürünleri satın alarak Arttime ile çalışmanın farkını yaşıyorlar. Ürünler sipariş sonrasında en yakın zaman içinde alıcısına ulaştırılıyor.