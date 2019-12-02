Alexander Sörloth Fırtınası Esmeye Devam Ediyor

Süper Lig 13. hafta mücadeleleri kapsamında Trabzonspor, kendi sahası olan Şenol Güneş Kompleksinde Galatasaray'ı konuk etti. Karşılaşmada 50. dakikada Alexander Sörloth Galatasaray filelerini havalandırırken, golcü oyuncunun istatistikleri de dikkat çekmeye devam ediyor.

Galatasaray maçında da ilk golü Alexander Sörloth attı. Maçın 50. dakikasında sahneye çıkan yıldız oyuncu Sörloth, Sosa'nın yaptığı ortada topu filelere gönderdi. Bu gol ile bu sezon Süper Lig'de attığı gol sayısını 8'e çıkaran Norveçli futbolcu, Başakşehir ve Beşiktaş'tan sonra Galatasaray'a da gol atmış oldu. 23 yaşında olan golcü, şampiyonluk yarışı içinde bulundukları rakiplerinden sadece Fenerbahçe filelerini havalandıramadı.

İstatistikleri Yükseliyor

Trabzonspor'un 2 yıllığına İngiliz kulübü Crystal Palace'tan kiralık olarak aldığı Alexander Sörloth'un ligdeki yükselişi sürüyor. Galatasaray maçında ilk 11'de sahaya çıkarak bir gol atan Sörloth böylelikle ligdeki gol sayısını 8'e çıkardı. Bu sezon 3'de gol asisti yapan oyuncu kariyerinde ki en çok gol attığı ikinci sezonunu geçiriyor. Süper Lig’de ise Trabzonsporlu forvetin önünde sadece 9 gol atan Yeni Malatyaspor'dan Jahovic ve Alanyaspor'dan Cisse bulunuyor. Norveçli golcü UEFA Avrupa Ligi'nde ise 8 maça çıkarak 2 gol ve 1 asist yaptı. Yapılan açıklamada 1xbet adresi de yer aldı.

Daha Çok Atabilirdim

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Alexander Sörloth, bir gol attığı ve 1-1'lik eşitlikle sonuçlanan Galatasaray maçından sonra açıklamalarda bulundu. 1xbet Daha çok gol kaydedebilecek fırsatlar bulduğunu söyleyen Sörloth, "Bireysel bakacak olursak gol atarak taraftarları sevindirdim. Ancak daha fazlasını da atabilirdim. Çok kötü bir futbol sergilediğimi düşünmüyorum. Takım adına bakacak olursak, biraz çok geriye çekildik ve bunun cezasını da bir gol yiyerek ödedik" şeklinde konuştu. Oldukça çok sorulan soru ise 1xbet giriş oldu.

Başkan Ağaoğlu Konuştu

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise Norveçli oyuncuyla ilgili "Sörloth şu an için takımın 2 yıl süre ile kiraladığı bir futbolcu. Ben 2 yıl sonra verme imkanım olan 6 milyon Euro parayı neden şimdi vereyim? Herkes alalım diye konuşuyor. 6 milyon Euro faizle 2 yıl sonra 9 milyon eder. Bazıları da Crystal Palace ile oyuncu için pazarlık yapın ve 4 milyon Euro'ya Sörloth'u alın diyor. Adamlarla o pazarlık masasına oturursan, sonuçta 15 milyonluk olup öyle masadan kalkarsın" şeklinde beyanlarda bulundu.

1xbet Süper Lig'e 8 gol ile damgasını vuran Alexander Sörloth için ödenen kiralık bedeli ise yalnızca 750 bin Euro. Bordo Mavili takımda ise 1.5 milyon Euro kazancı bulunan Norveçli oyuncu, Süper Lig'de en az kazanan golcüler arasında bulunuyor. Falcao en çok kazanan oyuncu olarak 5 milyon Euro alırken, Burak Yılmaz, Max Kruse ve Andone 2,5 milyon Euro, Vedat Muriç ise 2 milyon Euro kazanıyor.