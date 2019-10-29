Neden göz altı ışık dolgusu yaptırmalısınız?

Yaşı kaç olursa olsun göz altlarından memnuniyetsizlik duyan her birey, göz altı ışık dolgusu yaptırıp çok daha sağlıklı ve dinç bir görünüme kavuşabilir.

Erkeklerin ve özellikle kadınların göz altlarında meydana gelen morluk, gölgelenme ve şişlikler için yapılan göz altı ışık dolgusu uygulaması, ameliyata göre daha güvenli ve pratik bir yöntem olarak biliniyor.

Yıllar içerisinde ilerleyen yaş, çevre ve hava kirliliği, stres, etkili cilt bakımından uzak kalma gibi faktörler göz altında deforme yaşanmasına sebebiyet veriyor. Sonuçta cilde diri bir görünüm hissi veren dokular, zamanla mimik ve kasların hareketleri ile de bozulmalar yaşıyor. Bu durum çevresel etmenlerin yanı sıra elbette genetik faktörlerden de meydana gelebilmektedir.

GÖZ ALTI IŞIK DOLGUSU HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Cilde hem nem, parlaklık hem de ışık katan göz altı ışık dolgusu operasyonunda kullanılacak olan madde, hiyalüronik asit ile antioksidan, amino asit ve çeşitli vitaminler barındırmalıdır. Uygulama anında dolgu maddesi yavaş yavaş enjekte edilmelidir. İşlem sonrasında enjeksiyon yapılan alanlarda minik kızarıklıklar görülebilir. Aynı gün içerisinde geçmesi beklenen kızarıklıklar, el veya başka bir cisim yardımı ile kaşınmamalı, ovuşturulmamalıdır. Doktora danışılarak verilen süre içerisinde bölgeye herhangi bir krem ya da kozmetik ürünü sürülmemelidir. Göz altı ışık dolgusu yaptıran kişiler, bu uygulamanın etkilerini yaklaşık bir buçuk sene kadar yaşayabilirler. Etkinin bu kadar uzun sürme sebebi de işlem maddesinin içerisinde hyaluronik asit bulunmasıdır. Kişi, arzu edildiği zaman aynı işlemi tekrar yaptırabilmektedir.

Peki, hamileler göz altı ışıl dolgusu yaptırabilir mi? Bu konunun kesinlikle doktorunuzun görüşünü aldıktan sonra değerlendirilmesi gerekir. Kimi doktor hamilelik döneminde konuya olumlu bakarken kimisi de izin vermemektedir.

KİMLER GÖZ ALTI IŞIK DOLGUSU YAPTIRABİLİR?

Göz çevresi ve bakışlar, insanı ele veren ilk bölge oluyor. Yaşı ve kırışıklıkları ele veren göz altı bölgesi de çoğu insan tarafından psikolojik olarak problem ediliyor. Peki, göz altı ışık dolgusunu kimler tercih edebilir? Göz altında morluk, çökme ve yağ cepleri olan kişiler uygulamayı yaptırabilirler. Doktor kontrolü altında karar verilmesi gereken operasyon için göz altında bulunan cildin esnek ve yeteri kadar kalın olması gerekiyor.