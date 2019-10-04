Leoparın gizlendiği bir vahşi doğa fotoğrafı

Sosyal medya üzerinde bir anda bu görmüş olduğunuz fotoğraf içersinde bir leopar olduğu söyleniyor ve kayalıkların arasıdna kamufle olan leopar sosyal medyada viral hale geldi. Elbette ilk bakışta kolayca fark edemeyeceksiniz ancak bu fotoğrafta gerçekten kamufla olan bir leopar var.

Öncelikle bazı kullanıcılar leopar olmadığını sadece benzerlik olduğunu iddia ediyor. Bella Lack isimli bir Twitter kullanıcısı, sosyal medya üzerinden vahşi doğa fotoğrafçısı Hemant Dabi’nin çektiği bir fotoğrafı paylaşarak bu sosyal medyada ki viral olayı paylaşmaya başladı.

Takipçilerinden de gizlenmiş olan bu leoparı bulması istendi. Daha sonrasında onu zorla da olsa görmeyi başaranlar bu sefer görmemenin çok zor olduğunu iddia etmeye başladı.