Sanayi Tipi Endüstriyel Mutfak Ekipmanları

2009 yılında başladığımız endüstriyel mutfak ekipmanları bugün istanbul'da deneyimli kadrosumuzla devam etmekteyiz. Hızla gelişen teknolojiyi takip ederken diğer yandan disiplin içerisinde yürüttüğümüz projelerde imalat, montaj ve satış sonrası destekte kaliteden asla taviz vermeden sizlere hizmet veriyoruz. Ürünlerimizin ve ekipmanlarımızı seçerken kullanım kolaylığı, hijyenik olması, müşteri talepleri, estetik ve kaliteyi öncelikli hedef alarak sizlere profesyonelce hizmet vermeye devam ediyoruz. Her alanda ihtiyaç duyduğunuz endüstriyel mutfak projelerimiz modern ve çoklu alternatifler arasından beğeninize sunarak bir çok işletmeye uluslararası standartta, en uygun fiyatlarda sizlerin hizmetine sunuyoruz. Ayrıca ürünlerin kullanımı ile ilgili teknik desteği her zaman sunmak, satış sonrası servis desteği ve sınırsız müşteri memnuniyeti sağlamak öncelikli ilkemizdir.

Neden Sanayi Tipi Endüstriyel Mutfak Tercih Edilmelidir?

Müşterilerin profesyonel ve en kaliteli hizmeti almasını arzu ediyoruz. Piyasada bulunan malzemeleri alırken ve satarken takip ettiğimiz politika, üzerinde fiyat teklifinde bulunmaya dayanır. Bünyemize kattığımız tüm ürünlerin müşteriye ulaştırılmadan önce tam çalışır durumda olduğundan uzman ekibimiz sayesinde emin oluyoruz. Böylece ürünler yüzünden müşterilerinin sıkıntıya düşmesine yol açmasını engelliyoruz. Ayrıca satışın ardından da müşterilere destek vermeye devam ettiriyoruz.

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Sağlık ve kalite odaklı projelerimizde hazırlık ekipmanları, yardımcı ekipmanlar, soğutma ekipmanları,taşıma ekipmanları, pişirici ekipmanlar, bar ekipmanları ve kafeterya ekipmanları ile sanayi mutfak ihtiyaçlarınıza en uygun çözümleri biz sunuyoruz. Birikimini yıllardan alan bilgimiz ve kaliteden taviz vermeden edindiğimiz tecrübeyle endüstriyel mutfak sektöründe www.sanayitipi.com olarak müşteri memnuniyeti odaklı hizmet veriyoruz.. ..