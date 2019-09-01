Rusya: ABD, Moskova ve Ankara'ya bildirimde bulunmadan İdlib'e saldırdı

Bir süredir sessizliğin hakim olduğu zorla bu sessizliğin getirildiği yerde tekrardan ateş sesleri yükseldi ancak bu sefer gelen ateş sesi hiç beklenmeyen bir yerden geldi.

Rusya'nın Suriyeli Tarafları Uzlaştırma Merkezi tarafından gelen açıklamada ABD'nin Rusya ve Türkiye'ye bildirimde bulunmadan İdlib'de hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Rusya ve Türkiye'nin inisiyatifiyle geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Suriye hükümet güçlerinin tek taraflı olarak ateşkes ilan ettiği İdlib'deki 'sessizlik rejimi' ABD tarafından bozuldu.

Bu ateşkes rejimine Suriye ve Rusya uyarken ABD bir anda buradaji ateşkesi bozdu. Herhangi bir bildirimde bulunmadan saldırması sonrasında bölgede çok fazla can kaybına ve geniş çaplı bir yıkıma neden oldu.