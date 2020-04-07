Evden eve nakliyat servisini bireysel olarak yapmaya çalışmak zaman ve para kaybından başka bir şey değildir. Üstelik istediğiniz sonucu almanız da mümkün olmayacaktır. Hatta kullanılan mobilya, araç gereçlerin, sizi özveri ile satın aldığınız, özenle kullandığınız eşyaların kırılmasına, bozulmasına neden olabilir. 2020 İstanbul Evden Eve Nakliyat Fiyatları Aşağıdaki gibidir:

Verilen fiyatlar ortalama eşya oranına göre belirlenmektedir. 2+1 ev eşyası örnek alınmıştır. Örneğin çift buzdolabı olması durumunda fiyat değişim gösterecektir.

1-Asansörlü evden eve nakliyat fiyatı en düşük 1450 TL. en yüksek 2950 TL.

2-Vip Anahtar teslim evden eve nakliye fiyatı en düşük 1400 TL. en yüksek 3100 TL.

3-Elemanlı taşınmanın tam fiyatı en düşük 1000 TL. en yüksek 1500 TL.

4-Lüx ev taşıma fiyatı en düşük 2000 TL. en yüksek 4000 TL.

5-Villa taşımacılığı ücreti en düşük 2000 TL. en yüksek 4000 TL.

6-Sigortalı şehirler arası evden eve nakliyat fiyatı en düşük 3000 TL. en yüksek 10000 TL.

7-İş yeri ofis taşıma dahil fiyatı en düşük 950 TL. en yüksek 3000 TL.

8-Parça eşya nakliye fiyatı en düşük 250 TL. en yüksek 1200 TL.

İstanbul evden eve nakliyat fiyatları için bir takım kriterler bulunmaktadır. Nakliyat yapılacak ev ya da iş yerinde, eşyanın tümünü görmek için önce mekanın da keşif yapılır. Daha sonra kullanılacak araç gereç, elaman miktarı belirlenir. Bir diğer kriter ise alanın metrekare cinsinden büyüklüğüdür. Kalitesiz eleman ve asansör hizmeti veren firmalar da önerilen nakliye fiyatları düşük olmaktadır. Fakat yapılan ev taşıma uygulaması kesin sonuç vermediği için, insanlar hiç ummadığı olaylarla kalabilmektedir.

İstanbul Eşya Depolama Fiyatları

Eşya Depolama fiyatları sanıldığı kadar yüksek değildir. Evinizi bir yerden bir yere taşımak istemediğiniz zaman veya ihtiyaç olmadığı zamanlarda eşya depolama hizmetini kullanabilir. Bunun size faydası ise ev kirası ödemeyerek daha küçük ücretlerle, yüksek fiyatlara aldığınız mobilyalarınızı, tekrar kullanmak üzere depolanmasıdır. Kaynak: https://kilicaslannakliyat.com/hizmet-esya-depolama-12

Neden Kılıçaslan Evden Eve Nakliyat?

Neden Kılıçaslan Nakliyat sorusuna verilebilecek en güzel cevap ise verilen nakliye hizmetlerinin kaliteli olmasıdır. Firma nakliyat konusunda uzman kadrosu, geniş servis ağı ve kaliteli hizmetleri ile kendini kanıtlamıştır. Uygulanan taşıma hizmetleri Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ‘nun belirlediği kriterlere uygundur. Kullanılan taşıma ürünleri daima Karayolları genel müdürlüğü denetimlerinden geçmektedir. Firmaya https://kilicaslannakliyat.com/ sitesinden ulaşabilirsiniz. İstanbul’un her semtine aynı gün şehir içi ve şehirler arası evden eve nakliyat hizmet imkânı sağlanmaktadır. Kısa sürede nakliye çalışmaları yapılmakta ve taşıma işlemleri mutlu müşteri memnuniyeti ile son bulmaktadır.

İstanbul Şehir İçi Nakliyat Fiyatları

İstanbul şehir içi nakliyat fiyatları, taşınacak evin 1+1 veya 2+1 olması dikkate alınarak ücret belirlenir. Bunun dışında istanbul da hangi semtten hangi semte taşınacağı, nakliyenin asansörlü veya asansörsüz taşıma yapılacağı önceden bildirilmelidir. Diğer bir taşıma maliyetini belirleyen unsurda kaçıncı kattan, diğer taşınılacak dairenin kaçıncı katta olduğudur. Kaynak: https://kilicaslannakliyat.com/hizmet-sehir-ici-nakliyat-istanbul-39

İstanbul Şehirler Arası Nakliyat Fiyatları

İstanbul şehirler arası nakliyat fiyatları eşyanın çokluğu oranına göre değişmektedir. Eşyanın büyüklüğüne göre çalışacak eleman miktarı da artacaktır. Buna paralel olarak şehirler arası nakliyat ücreti yükselecektir. Şehirler arası nakliyat hizmetinde, eşyanın hangi şehirden hangi şehire gideceği çok önemlidir . Üstelik İstanbul ile Ankara arası ile İstanbul Kars arası şehirler arası evden eve nakliyat ücreti çok farklıdır. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda yapılan nakliyat fiyatı olarak ne kadar ekonomik olduğu görülmektedir. Zaman zaman, örneğin yaz mevsimi değilde kışın şehirler arası evden eve nakliyat hizmeti alırsanız, nakliye hizmet fiyatlarının ne kadar hesaplı olduğuna siz bile inanmakta güçlük çekebilirsiniz. Kaynak: https://kilicaslannakliyat.com/hizmet-sehirler-arasi-nakliyat-38