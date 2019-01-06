Bazı tütün ürünlerinde ÖTV oranı arttı

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Bazı tütün ürünlerinde ÖTV oranı arttı
Bazı tütün ürünlerinde ÖTV oranı arttı admin Tarih: 2019-01-06 Saat: 18:12:14
Güncelleme : 2019-01-06 18:12:14Bu içerik 53 kez okundu.
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Bazı tütün ürünlerinde ÖTV oranı arttı

Sigaraya ilk sırada olamk üzere bazı tütün ürünlerinde ÖTV oranı %63 oranından 67 oranına kadar çıktı. Tütün içeren tüm ürünler için geçerli olan bu durum için ÖTV oranı .%4 olarak arttırıldı.

Bazı mallara uygulanacak olan ÖTV oran ve tutarlarının yeniden tespit edilmesi konusundaki kararın resmi gazete üzerinde yayınlandığı açıklandı. Sigara içinde geçerli olan bu zam tüm tütün ürünlerinde geçerli. Ancak bu ürünlerde asgari maktu vergi tutarı sıfırlanırken maktu vergi tutarı 0.42 lira olarak aynı kaldı.

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