Boyun Fıtığı ve Boyun Ağrısı Tedavisi

Boyun ağrısı insanları oldukça rahatsız eden, günlük yaşam kalitesini düşüren ve stresli olmaya neden olan bir hastalıktır. Boyun fıtığı hastalığının sebep olduğu bu yoğun ağrılar insan hayatını olumsuz yönde etkiliyor. Ameliyatlı çözüm olduğu gibi boyun fıtığı tedavisi konusunda ameliyatsız çözüm de bulunmaktadır. Bu çözümlerden en önemli olanı ve gerçek anlamda işe yarayanı kinezi terapi yöntemidir. Kinezi terapi yöntemi ile hareket ederek kas ve iskelet sisteminizi güçlendirirsiniz. Böylelikle hareketli egzersizler ile bütün bu ağrıları ve hastalığı atlatabilirsiniz. Kinezi terapi yöntemi ülkemizde henüz uygulanmaya başlayan ve oldukça işe yarayan yeni bir tedavi yöntemidir. Boyun fıtığını tedavi eden bu yöntem kesinlikle uzman doktorlar ve uygulayıcı eğitmenler gözetiminde yapılmalıdır. Aksi taktirde faydadan çok zarar getirebilir. Bunun sebebi yapılması gereken egzersizleri yanlış veya eksik yapmanızdan dolayıdır. Boyun fıtığını tedavi eden bu yöntemi Küçükçekmece’de kendi merkezinde sunan Kinezi Terapi Merkezi sizlere bu sorundan kurtularak çok daha kaliteli bir hayat yaşama fırsatı sunmaktadır. Rusya’da yıllardır uygulanan bu sistem bir süredir ülkemizde uygulansa da henüz yeni duyulmaya başlamıştır.

Boyun ağrısı ya da boyun fıtığına sebep olan bazı nedenler:

Yanlış vücut pozisyonu nedeniyle omurga üzerine binen yükler;

Kasların soğuması (hipotermi);

Rahatsız bir yatakta yanlış pozisyonda uyumak;

Normal aralığın üzerindeki vücut ağırlığı;

Bilgisayar başında veya direksiyonda gergin pozisyonda uzun süre oturmak;

Ani hareketler, aşırı fiziksel egzersiz vb.

Bunların sonucunda bahsedilen alanlarda kas spazmları gelişip kan dolaşımı bozularak zaman içinde kaslarda yorgunluk ve ciddi sorunlar meydana gelir. Hastalık ilerledikçe, kaslar hiçbir zaman gevşemez ve rahatsızlık uyuduğunuz dönemi de içine alacak şekilde yaygınlaşır. Bunların yanı sıra, kas spazmı, omurgalar arasındaki disklerin işlevini bozacak belirli engeller oluşturur.



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