BLACK DESERT ONLINE YILBAŞI ŞENLİKLERİ BAŞLIYOR!

Yeni Yılı Black Desert Online Türkiye Kutlamalarıyla Geçir!

Black Desert Online Türkiye ve MENA, hem yıl sonu etkinliklerinin bir parçası olması adına hem de maceracıların verdiği desteklere karşılık olması adına çeşitli hediyelerin dağıtılacağı oyun içi etkinliklere ev sahipliği yapıyor! 29 Aralık – 1 Ocak tarihleri arasında, maceracılar ilk ve özel Kara Ruh emojilerine sahip olabilecekler!

Yeni yıl etkinlikleri başlangıcı olarak maceracılar, sadece 1 Ocak tarihinde, Lara’yı bulmak için Velia’yı ziyaret edip görevi tamamlayarak Yeni Yıl Dilek Feneri ve Dilek Kutusu ödüllerini alabilecekler. Dilek Kutusu Ödülü sadece 56 veya daha yüksek levela sahip maceracılar tarafından açılabilecek ve kutudan çıkacak olan Red Nose Zırhı, Giath Miğferi, Dandelion Silah Kutusu ve diğer etkinlik eşyalarından birine sahip olma fırsatı yakalayacaklar!

Oynadıkça Kazan!

Yeni yıl kutlamalarına ek olarak, 1 – 6 Ocak tarihleri arasında maceracılar, oyuna giriş yapıp en az bir saat geçirdikleri her yeni günde, bir önceki günden daha iyi bir ödül kazanacaklar! 26 Aralık – 2 Ocak tarihleri arasında geçerli olmak üzere, tüm satın alımlarda kullanabilecekleri %10 ve %20’lik indirim kuponları da bu ödüller arasında.

Merkez Pazar Maceracıların Huzurunda!

Yeni gelen güncelleme ile maceracıların “Pazaryeri” olarak bildiği yerde de büyük değişiklikler oldu. Eşya satmak ve eşya satın almak için daha kolay ve kullanışlı bir ortam sağlayan Merkez Pazar artık maceracıların huzurunda. Maceracılar önceden Pazaryeri’nde işlemlerini direkt olarak kendileri arasında yaparken, artık Merkez Pazar üzerinden bunu gerçekleştiriyor olacaklar. Ayrıca maceracılar eşyalarını artık yeni Merkez Pazar Envanteri’nde saklama avantajına da kavuştular. Pazaryeri artık daha şeffaf ve adil bir fiyatlandırma sistemi sunmasının yanı sıra Black Desert Online dünyasında daha uygun bir ticaret ortamı sağlayacak.

Black Desert Online Hakkında:

Black Desert Online, son teknoloji görselleri ve beceri temelli savaş sistemi ile MMORPG türüne yeni bir bakış açısı getiriyor. Black Desert Online, oyun piyasasındaki en gelişmiş karakter özelleştirme sistemine sahip. Bu özellik sayesinde bütün oyuncular kalıplardan sıyrılıp tamamen kendilerine özgü karakterler oluşturabiliyor. Özel kontrolleri, güzel tasarlanmış dünyası ve harika hikayesi hem yeni gelenler hem de MMO ve RPG dünyasının emektarları için harika bir oyun. 150’den fazla ülkede, 12 dilde yayında ve 10 milyondan fazla kayıtlı oyuncuya sahip. Mobil ve konsol versiyonlarının 2018’de bütün dünyada yayınlanması planlanıyor.

Black Desert Online hakkında daha fazla bilgi için: https://www.tr.playblackdesert.com

Black Desert Online sistem gereksinimleri hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.