Macron'un Sarı Yelekliler kararları onaylandı

Bir süredir Fransa'da eylemlere neden olan Macron en sonunda asgari ücrete 100 avro kadar zam yapılmasına karar verdi ve 2 bin avro altında olan emeklilik maaşından kesinti yapılmaması kararını onayladı.

En sonunda Sarı Yeleklilerin istekleri konusunda kabul kararını açıklayan Macron oldukça çok kişi tarafından tepki aldı. Geçen hafta sarı yeleklilerin taleplerien cevap verdi.

Bu kararları da toplantıda onayladığını açıkladı. Hükümet sözcüsü tarafından gelen açıklamalar sonrasında sarı yelekliler şu anda taleplerine ulaştıklarını biliyor.

31 Mart 2019 tarihine kadar da 3.600 avroya kaar maaş alan çalışanlarına işverenlere bin avro kadar ödeyeceği özel prim ödeyebilecekler. Görüşmeler konusunda hala çalışmalar devam ediyor.