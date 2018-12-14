Türk Telekom kaldırdığı fiyatları yeniden yayınladı

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Türk Telekom kaldırdığı fiyatları yeniden yayınladı
Türk Telekom kaldırdığı fiyatları yeniden yayınladı admin Tarih: 2018-12-14 Saat: 17:40:31
Güncelleme : 2018-12-14 17:40:31Bu içerik 451 kez okundu.
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Türk Telekom kaldırdığı fiyatları yeniden yayınladı

Türk Telekom tarafından 2019 senesinde uygulanacak olan AKN'siz internet hizmetinde uygulayacağı fiyatlar açıklandı. Açıklanır açıklanmaz çığ gibi büyüyen büyük tepkiler almaya başlayan TT daha sonrasında fiyatları kaldırdı.

Daha sonrasında fiyatları aynı bırakıp sadece isimleri değiştirerek paketleri yeniden yayınladı.

Herkes bu fiyatlarda bir azalma yaşanmasını bekledi ancak paketlerin fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmaması tepkilerin hala aynı şekilde kalmasıan devam etti.

Oldukça yüksek olan fiyatlar şu anda bütün vatandaşların bu duruma tepki göstermesine neden oldu.

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