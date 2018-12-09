Sağlık personeline bir zorunluluk daha

Bakanlık tarafından açıklananlara göre artık sağlık çalışanları çalıştıkları yere yakın bir yerde ikamet etmeleri gerekecek. Çıkan bu genelge sonrasında sağlık personelinin ihtiyaç duyulduğu anda çalıştıkları yere hızlıca gelmesi planlanıyor.

Türk Sağlık Sen Genel Başkanı Önder Kahveci tarafından bu konuda gelen açıklamada bu zorunluluğun dayatmanın anlamsız olduğu açıklandı.

Sağlık bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelgede özel hastaneler de dahil olmak üzere burada çalışan sağlık personellerinin ihtiyaç olunduğu anlarda en kısa sürede görev yerlerine ulaşmasının sağlık hizmetlerinde büyük önem taşıdığı belirtildi.

Normal mesai saatleri dışında hizmetine ihtiyaç duyulabilecek olan sağlık personelinin en kısa sürede ulaşabilmesi için bu genelge yayınlandı. Aykırı olarak hareket eden olursa da idari ve disiplin işlemi uygulanacağı açıklandı.