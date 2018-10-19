Su deposu sorunlarının çözüm yöntemleri

Su deposu kullananların zaman zaman karşı karşıya kaldıkları birçok problem oluşmaktadır. Bu problemlerin çözümü oldukça kolay olabildiği gibi büyük sıkıntılara da sebebiyet verebilmektedir. Su deposu kullanıcıların karşılaştıkları sorunlar karşısında profesyonel bir destek alması oldukça önemlidir. Bazı sorunların üstün körü yapılması ya da işinin ehli olmayan insanlara yaptırılmasından dolayı aynı sorunlar zaman içerisinde tekrarlanabilir.

İşte Su deposu temizliği konusunda karşılaşılan çeşitli sorunlar ve bu sorunların çözüm yöntemi;

Depoda kırık ya da çatlak oluşması: Depoda bulunan kırığın ya da çatlağın boyutu önemlidir. Tamir edilebilecek düzeyde olan kırık ve çatlak karşısında deponun ana malzemesine uygun olarak izolasyon uygulanarak bu sorun ortadan kaldırılabilir.

Depoda bulunan kırığın ya da çatlağın boyutu önemlidir. Tamir edilebilecek düzeyde olan kırık ve çatlak karşısında deponun ana malzemesine uygun olarak izolasyon uygulanarak bu sorun ortadan kaldırılabilir. Depo içerisinde yosun oluşumu: Depoda bekletilen su, zaman içerisinde bakteriler ve mikroorganizmalardan dolayı yosunlaşmaya neden olmaktadır. Bunun önüne geçebilmek için düzenli olarak temizlik ve bakım yapılmalıdır.

Depoda bekletilen su, zaman içerisinde bakteriler ve mikroorganizmalardan dolayı yosunlaşmaya neden olmaktadır. Bunun önüne geçebilmek için düzenli olarak temizlik ve bakım yapılmalıdır. Şamandıra Arızası: Su depolarında karşılaşılan sorunların başında şamandıranın bozulması gelmektedir. Bunun için şamandıra tamir edilir ya da değiştirilerek yerine yenisi takılır.

Su depolarında karşılaşılan sorunların başında şamandıranın bozulması gelmektedir. Bunun için şamandıra tamir edilir ya da değiştirilerek yerine yenisi takılır. Deponun içini görememek: Deponun içini görememek de diğer sorunlardandır. Bundan dolayı depoyu kontrol etmeniz imkansız hale gelmektedir. Bu sorun dereceli gösterge takılarak halledilebilir.

Deponun içini görememek de diğer sorunlardandır. Bundan dolayı depoyu kontrol etmeniz imkansız hale gelmektedir. Bu sorun dereceli gösterge takılarak halledilebilir. Havasızlık: Deponun zaman zaman havalandırılması gerekmektedir. Yeterince temiz havanın depoda bekletilen suya verilmemesinden dolayı bakterilerin kolay bir şekilde üreyebilmesine olanak sağlanmış olunur.

Deponun zaman zaman havalandırılması gerekmektedir. Yeterince temiz havanın depoda bekletilen suya verilmemesinden dolayı bakterilerin kolay bir şekilde üreyebilmesine olanak sağlanmış olunur. Çeşmeden akan suda renk ve koku değişimi: Bu durum karşısında deponun kirli olduğu anlaşılmaktadır. Bu sorunun çözümü için depo temizliği yapılmalı gerekiyorsa su tesisatlarının da iyi bir şekilde temizleme işlemine tabi tutulması zorunludur.

Bu durum karşısında deponun kirli olduğu anlaşılmaktadır. Bu sorunun çözümü için depo temizliği yapılmalı gerekiyorsa su tesisatlarının da iyi bir şekilde temizleme işlemine tabi tutulması zorunludur. Suya pas karışması: Bu durumun önüne geçebilmek için depo içerisinde ya da tesisatında bakır boru ya da türevlerinden herhangi birisinin kullanılmaması gerekmektedir. Bakır herhangi bir şeyin kullanılması durumunda suyla temasın ardından kısa süre içerisinde paslanma görülecek ve buda deponun kirlenmesine neden olacaktır.

Değindiğimiz bu birkaç sorunun çözümü oldukça basittir. Deponun zaman zaman periyodik bir şekilde temizlenmesi sayesinde bu sorunların çoğundan kurtulabilirsiniz. Ayrıca bu uygulamaları sadece su deposu için değil aynı zamanda Su sebil temizliğinde de yapmalısınız

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