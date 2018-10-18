Pleksi Sektörünün Önde Gelenlerinden Morpleksi.com

1.Pleksi nedir? Hangi alanlarda kullanılır?

Pleksi, birçok sektörde kullanılır. Reklam endüstrisinde pek sık kullanılan bir unsur olmakla birlikte, artık hayatın hemen hemen her alanında kullanılmaktadır. Esasında Polimetilmetakrilat adı verilen bir petrokimya ürünüdür pleksi. Saydam, yarı saydam ve hiç geçirgenliği olmayan türlerden elde edilmektedir. 1mm’den 5mm’ye kalınlıklarda üretimi yapılmaktadır. Farklı renk ve seçenekleri mevcuttur. Pleksi bir petrokimya ürünü olması nedeniyle doğal olarak ısı dayanıklılığı düşük olmakla birlikte, yanıcı bir maddedir.

Bundan sebep oksijen ve plazma gibi tekniklerle biçimlendirilmesi söz konusu olmamaktadır. Ancak pleksi kesim teknolojisinin gelişimiyle, ışın genliği ayarlanabilir hale geldiğinden bu materyali kesilebilmek, biçimlendirebilmek mümkün hala gelmiştir. Prensiplere göre, pleksi kesmek için en uygun ürün lzer olduğu söylenir. Belli bir miktar ısı direncinden faydalanınca kesme işlemi, konvansiyonel cnc makinelerine nazaran daha hızlı olmaktadır. Buradan da anlayacağımız gibi, pleksi, normal CNC tezgahlarında da biçimlendirilebilir olmuştur. Ancak süreç bir nebze uzundur ve Pleksi Kesim teknolojisinde gösterilen hassasiyet çok daha yüksek olmaktadır.

2.Pleksiglas neye denir?

Pleksiglas ise renkli ve renksiz çeşitleri bulunan plastik camlardır. Pleksiglaslar, tamamen saydam veya yarı saydam olarak tasarlanabilirler. Pleksiglasların kolaylıkla işlenebilen, rahatça kesilip delinebilen, kullanışlı bir plastik yapısı vardır. Çoğunlukla düz levhalar halinde bulunurlar. Pleksiglaslar, 90°c ısıda ya da 90°c - 115°c de etüvde işleme uğratılarak yumuşatılır. Böylece pleksiglasların rahatça kalıplanması ve istenilen şekli alması sağlanır. Pleksiglaslar cama göre daha dayanıklıdır ve camdan çok daha hafiftir.

3.Pleksiglas hakkında diğer detaylar

Pleksiglas; polimetilmetakrilat yoğunlukla içeren termoplastik bir malzemedir. Kullanılan döküm tekniği ile 2 mm den 40 mm kalınlığa kadar, farklı ebatlarda renksiz, şeffaf renkli ve opak olarak da üretilir.

Pleksiglaslara kullanılan basınç ve vakumla farklı çeşitler elde edilebilir. Pleksiglaslar soğuduktan sonra şekillerini korurlar. Doğamız şartlarında dayanıklılığı diğer tüm plastiklerden daha fazladır. Bu nedenle çok farklı iklim şartlarında dahili ve dış cephe geniş uygulama alanlarında kullanılabilir.

Firmamız İstanbul' da bulunmakta olup pleksi, pleksi kesim, plegsiglas da dahil olmak üzere pek çok hizmeti şuana dek başarıyla sunmaktadır. Firmamızın resmi internet sitesi morpleksi.com