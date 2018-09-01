Ankara'da minibüs ücretlerine zam

Ankara ilinde dolmuş ücretlerine bir süredir zam geleceği konusunda tartışmalar yaşanıyordu ve en sonunda bu tartışmalara bir açıklama geldi.

Açıklamada artık hepsinin maliyetlere bir süredir direndiklerini ancak artık direnemediklerini açıkladılar. Esnafın yoğun talebi sonrasında bunu yapmak zorunda kaldıklarını ve vatandaşların da bu konuda anlayışla karşılayacağını beklediklerini açıkladılar.

Artık kısa mesafe dolmuş ücretleri 3 TL, uzun mesafe ücretleri 3.5 TL olarak düzenlenebilir. Gelecek olan düzenlemenin ise en geç olarak 6 Eylül gününde devreye girecek. Ankara ilinde daha öncesinde dolmuş ücretleri 2.75 TL olarak kullanılırken uzun mesafe yolda 3.15 TL olarak uygulanıyordu. Ancak artık bu fiyatlar kullanılmayacak daha yüksek fiyatların kullanılacağı aşikar.