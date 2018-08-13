Bedelli başvuru sayısı her geçen gün artıyor

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Bedelli başvuru sayısı her geçen gün artıyor
Bedelli başvuru sayısı her geçen gün artıyor admin Tarih: 2018-08-13 Saat: 16:18:33
Güncelleme : 2018-08-13 16:18:33Bu içerik 97 kez okundu.
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Bedelli başvuru sayısı her geçen gün artıyor

25 yaş ve 15 bin TL  gibi şartlara sahip olan bu uygulamada 21 günlük temel askerlik eğitimi veriliyor ve askerlik yapıldı olarak geçiliyor. 3 Ağustos gününde yasa olarak uygulanmaya başlanan bu uygulama için 3 Kasım son gün olarak verildi.

3 Kasım gününe kadar başvuru yapılması gerekiyor aksi halde sonra başvuralamayacak. İlk 2 gün içerisinde yaklaşık olarak 200 bin kişi tarafından başvuru yapıldı ve başvuru sürecinin ilk haftasının tamamlanması sonrasında daha önce uygulanan bedelli uygulamasından çok daha fazla yararlanıldığı ortaya çıktı.

10 Ağustos gününden bu yana ise neredeyse 300 bin kişi tarafından başvuru yapıldı.

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