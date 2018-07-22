Sahte bedava bilet durumu firma tarafından yalanlandı

THY 85.yıl dönümüne girdiği için bedava bilet dağıtıldığına dair bir sosyal medyada paylaşımlar gerçekleşti. Mesajlar gönderildi.

Mesajlarda bir linke tıklanması istendi ve o linkte bir anket yer alıyordu. Bu anketten de bedava bilet alındığı belirtiliyordu.

Ancak durum aslında böyle değildi. THY tarafından böyle bir durum olmadığı açıklanıp yalanlandı. Bu tür gelen mesajların bir çoğu bu şekilde sahte oluyor ki bedava bilet dağıtımı da yalan olduğu açıklandı.