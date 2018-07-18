İşsizlik fonu ile ilgili gelişme

Anasayfa GÜNCEL İşsizlik fonu ile ilgili gelişme
İşsizlik fonu ile ilgili gelişme
İşsizlik fonu ile ilgili gelişme admin Tarih: 2018-07-18 Saat: 21:00:16
Güncelleme : 2018-07-18 21:00:16Bu içerik 54 kez okundu.
Reklam

İşsizlik fonu ile ilgili gelişme

Sigortalının prime esas olarak net olmayan kazancından hesaplanan %2 işveren ve %1 oranında sigortalı kesintileri ve bunlara ek olarak en son %1 devlet payı geliriyle büyüyen İşsizlik Sigortası Fonu geçtiğimiz sene itibari ile 11 milyar 720 milyon 522 bin TL oldu.

Denge koruma konusunda fonun büyüklüğü bu sene yılın altı aylık döneminde yaklaşık olarak 8.3 milyar TL arttı ve 125 milyar lira oldu. 2002'den geçtiğimiz ayın sonuna kadar hesaplanan para 20 milyar 675 milyon 493 bin TL olarak hesaplandı. Yaklaşık olarak 6 milyondan fazla kişiye para verildi. 

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Küçük kızı düştü diye hastaneye getirdiler
Küçük kızı düştü diye hastaneye getirdiler
Kendi nikahlarına eşofmanla geldiler
Kendi nikahlarına eşofmanla geldiler