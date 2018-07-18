İşsizlik fonu ile ilgili gelişme

Sigortalının prime esas olarak net olmayan kazancından hesaplanan %2 işveren ve %1 oranında sigortalı kesintileri ve bunlara ek olarak en son %1 devlet payı geliriyle büyüyen İşsizlik Sigortası Fonu geçtiğimiz sene itibari ile 11 milyar 720 milyon 522 bin TL oldu.

Denge koruma konusunda fonun büyüklüğü bu sene yılın altı aylık döneminde yaklaşık olarak 8.3 milyar TL arttı ve 125 milyar lira oldu. 2002'den geçtiğimiz ayın sonuna kadar hesaplanan para 20 milyar 675 milyon 493 bin TL olarak hesaplandı. Yaklaşık olarak 6 milyondan fazla kişiye para verildi.