Kardeşlerin yol kavgası kanlı bitti

Kardeşlerin yol kavgası kanlı bitti. İzmir de Beydağ ilçesi içerisinde babalarından kalma olan araziden ise yol geçirip geçirmeme ile ilgili ikisinin arasında tartışma gerçekleşen iki kardeşin kavgası sırasında kan döküldü. Ağabeyi kardeşine 8 el kadar ateş açarak öldürdüğü saptandı.

Olay, ise saat 20.00 sıralarında Beydağ Yağcılar Mahallesinde gerçekleşti. İki kardeşe ise 3 yıl öncesinden kalmış olan araziden yol geçmesini dile getiren ağabeyi olan Şerafettin Kır ve yolun ise araziden geçirilmesine onay vermeyen kardeşi ise Veli Kır aralarında tartışma yaşandı.

İki kardeşte herhangi bir şekilde uzlaşamadıkları tartışma ise kavga haline geldi. Savcı tarafından ise olay bölgesinde yapmış olduğu inceleme sonrasından Veli Kır’ın, cenazesi otopsi amaçlı İzmir Adli Kurumuna sevk edildiği bildirildi.