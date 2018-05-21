Oyun konsolları dünyasına PlayStation 1 ile giriş yapan Sony zaman içerisinde gelişen teknolojiye uyum sağlayarak devrim niteliğinde işlere imza attı ve ilk başladığı günden bu yana oldukça uzun yol katetti. PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3 derken her yeni versiyon ile daha da kendini geliştiren ve daha da popüler olan Sony markası Playstation 4 modelini piyasayahak ettiği seviyelerdeki playstation 4 fiyatları ile sunmuştu.

Eğer bir PlayStation 4 oyun konsolunuz varsa birbirinden keyifli oyunlar ile eğlenceli tadını çıkarabilirsiniz. Bunun dışında PS Plus üyeliği edinerek dünya üzerinde yer alan en büyük, en kalabalık ve en kaliteli oyun topluluğuna katılabilirsiniz . PS Plus üyeliği ile sahip olduğumuz oyun dünyasında özgürce oyun oynamanın yanı sıra birçok içeriye paylaşarak sosyal bir ortam oluşturabilirsiniz. tüm bunların dışında sevdiğiniz oyunları online olarak multiplayer modu ile birlikte hem arkadaşlarınızla hem de rakiplerinizle oynayabilirsiniz. Tüm bu ayrıcalıklardan faydalanmak için web sitemizde uygun playstation 4 fiyatları ile oyun konsolunuzu satın alabilirsiniz.

Playstation 4 Artık Daha İnce

Yenilenen tasarımı ile piyasaya ilk sürülen PlayStation 4 modelinden çok daha ince ve çok daha hafif olan yeni PlayStation 4 modeli HDR görüntü teknolojisini kullanarak mükemmel bir görsel deneyim sağlıyor. Bunun dışında yeni PlayStation 4 güncellenen dualschok kablosuz joystick ile bambaşka bir oyun deneyimi sunuyor. Uygun koşullar altında playstation 4 fiyatları ile siz de dünyaca ünlü bu oyun konsoluna sahip olabilirsiniz.

Dinlenen PlayStation 4 mükemmel oyunlar ve keyfi uygulamalarla sizi Türkçe dil desteği ile buluşturuyor. Mükemmel bir görünüme ve hisse kavuşan dualshock 4 ile görselliği ön plana çıkan ışıklı çubuk sayesinde oyun içi kontrol daha konforlu bir hale geliyor. Cazip playstation 4 fiyatları ile siz de bu oyun konsolundan bir tane edinerek başta keyifli oyunlar oynamak üzere müzik dinlemek, eğlenceli oyunların keyfini çıkarmak, online rekabet yaşamak gibi pek çok şehir başarı ile gerçekleştirebilirsiniz.

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