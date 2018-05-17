Mide Üşütmesine Ne İyi Gelir?

Soğuk besinler tüketilmesi halinde ya da havalar soğuduğunda gastroenterit adı verilen mide üşütmesi yakınmaları sıklaşmaktadır. Bazı virüs, bakteri ve parazitlerin yol açtığı ve zayıf bir bağışıklık sistemine sahip olan ya da hijyen konusunda hassas olmayan kişilerde daha belirgin etkilere neden olan bu hastalık, mide üşütmesine ne iyi gelir sorusunu da gündeme getirmektedir. Mide üşütmesine ne iyi gelir sorusundan önce cevaplanması gereken bir husus da bu hastalığın kişiler üzerinde hangi belirtilere yol açtığıdır. Mide üşütmesi mide ile birlikte bağırsakları da etkileyen bir problemdir.Hastalık belirtilerinin ortaya çıktığı erken dönemde mide üşütmesine ne iyi gelir sorusunun da cevabı olan bazı yöntemler kullanılarak bu hastalıktan kurtulmak mümkündür. Ayrıca mide üşütmesine ne iyi gelir sorusunun bir başka boyutu da midede problem yaratan yiyecek ve içecekleri tüketmekten kaçınmaktır. Bunun haricinde şifalı bitki ve içecekler tüketilerek bu hastalığın olumsuz etkileri ortadan kaldırılabilmektedir.

Mide Üşütmesinin Tedavisi

Mide üşütmesi ile birlikte ortaya çıkan belirtiler arasında kusma ve ishal de bulunmaktadır ve bu durumlar vücudun aşırı su kaybetmesine, kalp atışlarının yavaşlamasına yol açmaktadır. Dolayısıyla mide üşütmesinin tedavisi için öncelikle vücuttaki su kaybının telafi edilmesi gereklidir. Bu amaçla bol sıvı tüketilmelidir. Bakteri kaynaklı bir problem olan mide üşütmesinin tedavisi için bazı durumlarda doktor kontrolünde antibiyotik kullanımı da gerekli olabilmektedir. Hastalığa bağlı olarak yorgun düşen vücudun dinlendirilmesi deçeşitli besinlerin tüketilmesine ve ilaç kullanımına ek olarak mide üşütmesinin tedavisi kapsamında değerlendirilmelidir.

Mide Üşütmesine İyi Gelen Besinler

Mide üşütmesine maruz kalındığında çeşitli bitkisel tedavilerden yararlanmak ve iyileşme sürecini hızlandırmak mümkündür. Mide üşütmesine iyi gelen besinler arasında antibakteriyel ve antiviral özelliği bulunan sarımsak ilk sıralarda yer almaktadır. Sarımsak bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek noktasında da etkilidir. Doğal ve güçlü bir antibiyotik olarak kabul edilen bal da mide üşütmesine iyi gelen besinler arasındadır. Mide üşütmesine bağlı gelişen ağrıların hafifletilmesi, ishalin durdurulması, soğuk algınlığına bağlı virüslerin yok edilmesi için bal kullanımı tavsiye edilmektedir. Üşütmeye bağlı mide üşütmesine iyi gelen besinler arasında zencefilin önemli bir yeri vardır. Bu bitki de antiviral ve antiinflamatuar özellikler taşıyan bir şifa kaynağıdır. Doğal ortamda yetişen bir tavuktan yapılan çorba, antibiyotik özelliği ve metabolizma ile bağışıklık üzerindeki katkıları sebebiyle kırmızı soğan, sindirim sistemini koruyan zengin bir lif içeriğine sahip olan keten tohumu gibi bitkiler de mide üşütmesine iyi gelmektedir.