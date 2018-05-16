Demir Hukuk ve Avukat Zeki Demir

Avukat Zeki Demir, 1999 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Ardından Demir Hukuk Bürosu'nu kurmuştur. Demir Hukuk Bürosu'nun ekibinde birçok akademisyen ve hukukçu bulunmaktadır. Demir Hukuk Bürosu, Türkiye'nin önde gelen hukuk büroları arasındadır.

Şirketlerin Hukuksal Yapılanması Projesi Nedir?

Avukat Zeki Demir, ekibiyle birlikte ulusal ve uluslararası birçok şirketle çalışmıştır. Şirketlerin Hukuksal Yapılanması Projesi ile hukuk camiasının ilgisini çekmiş ve ilgi görmüştür. Şirketlerin Hukuksal Yapılanması Projesi, şirketi ve liderleri hukuki tehlikelerden koruyan ve şirketin ilerde karşılaşabileceği sorunları ileri görüşlülükle tespit ederek hukuki önlemlerin alınmasını sağlayan bir projedir.

Avukat Zeki Demir, İngilizce dili bilmektedir. Uzmanlık alanları; iş hukuku, ticaret hukuku ve şirketler hukukudur.

Basında Avukat Zeki Demir

Avukat Zeki Demir, basında da, yaptığı işler ve başarılarla adından söz ettirmiştir. EBSO olağan Meclis Toplantısına katılmış ve şirketlerin hukuksal olarak gelişmesi hakkında sunum yapmış ve bilgi vermiştir. Sanayiler, bu çalışmaya yoğun ilgi göstermiştir.

Ayrıca Avukat Zeki Demir, İstanbul Barosu üyesidir. Yaptığı işler ve başarılarla gündemin dikkatini çekmektedir.

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