PASTACILIK KURSLARI HAKKINDA

Son Dönemin Popüler Uğraşı Pastacılık

Aşçılık ve aşçılığa dair her şey popülerliğini korumaya devam ederken aşçılığa duyulan ilgi her anlamda daha çok artıyor. İster profesyonel ister hobi olarak pek çok insan yemeklerle ve tatlılarla iç içe olmak, onların hazırlanışında aktif rol oynamak ve bunun olumlu sonuçlarını somut bir biçimde görmek istiyor. Eğer siz de özellikle pastacılık ve ekmekçilik konusunda uzman olmak istiyorsanız ya da hobi olarak ilgi duyuyorsanız pastacılık kursları hakkında kafanızdaki soru işaretlerine yanıt niteliğinde harika bir yazıyı sizin için hazırladık.

Pastacılık Kursları Nedir Ve Nasıl Alınır?

Pastacılık ve ekmekçilik eğitimi ikiye ayrılıyor: Profesyonel ve amatör eğitim. Profesyonel eğitimlerin içeriği son derece derin oluyor ve dolayısı ile ücretleri daha yüksek, süresi ise daha uzun. Hobi olarak eğitim almak istiyorsanız muhtemelen eğitim almak istediğiniz kurumun eğitim süresi ve ücreti çok daha düşük olacaktır. Profesyonel pasta ve ekmekçilik eğitimi uluslararası müfredatla mutfağın her noktasına hakim bir biçimde, belirli bir konuda uzmanlaşmak isteyen kişiler için tasarlanmıştır. Sektörde yer alan işletmelerin mutfaklarında uygulayabileceğiniz bütün teknikleri bu eğitimde öğrenebilirsiniz ve siz de hayalini kurduğunuz kariyere son derece güçlü bir başlangıç yapabilirsiniz. Eğitim sonunda kurum tarafından verilen diploma ve çeşitli sertifikaların yanı sıra uluslararası geçerliliğe sahip diploma ile gıda güvenliği üzerine sertifika almaya da hak kazanmanız mümkün. Ders konuları ise teorik ve pratik eğitimlerden oluşuyor. Teorik eğitim konuları arasında Tabak Sunumu, Mutfak Ekipmanları, Menü Planlama, Satın Alma, Donuk Tatlılar, Şeker Hamuruna Giriş, Gıda Güvenliği, İş Güvenliği, Maliyet Hesaplama, Beslenme gibi konular yer alıyor. Pratik eğitim konularının bazıları ise şöyle: Yumurtalar, Tuzlu Kurabiyeler, Tatlı Kurabiyeler, Kekler, Türk Tatlıları, Pandispanya ve Sponge’lar, Klasik Pasta Yapım Teknikleri, Bıçak Kullanımı ve Kesim Teknikleri.

Hobi Olarak Pastacılık Kursu

Elbette ki yukarıda saydıklarımız sadece profesyonel olarak pasta ve ekmekçilik konusunda eğitim almak isteyen kişilere yönelikti. Siz de hobi olarak pastacılık kursları derslerini Chef’s Table kurumundan alabilirsiniz. 2 ay gibi kısa bir süre içinde temel pasta ve ekmekçilik eğitimi detayları için tıklayın: https://chefstable.com.tr/amator-egitimler/8-Hafta-Temel-Pastacilik-ve-Ekmekcilik.html