Led Spot Lamba Nedir? | www.elektrikmarket.com.tr

Led Spot Lamba Nedir?

Günümüzde aydınlatma birçok insan tarafından değer verilen ve önem taşıyan bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Farklı türdeki aydınlatmalar ile mekânlara farklı bir imaj katılabiliyor. Daha lüks mekânlar ortaya çıkarmak için iyi bir ışıklandırma sistemine ihtiyaç duyuluyor.

Sadece ışıklandırmanın iyi olması olarak anlaşılmaması gereken bir konu olan aydınlatma konusu estetik bir görünüş ve uygun fiyatın da bulunması gereken bir alan oluyor. Bu alanda piyasayı hareketlendiren bazı ürünler bulunuyor. Led spot lamba olarak geçen bu ürünler estetik bir görünüşün yanında harika bir ışıklandırma imkânı sunuyor. Bu yüzden işletmelerde, evlerde, kütüphanelerde, yurtlarda ve birçok alanda sıklıkla tercih ediliyorlar.

Led genel anlam itibariyle bakıldığında yarı iletken olan ve diyot temelli, ışık yayan bir elektronik eleman olarak karşımıza çıkıyor. İlk icadı 1920’li yıllara dayanıyor. Rusya’da bulunmuş ve kullanılmaya başlamış ürün 2018 yılına geldiğimiz şu dönemlerde çok sık başvurulan bir aydınlatma yöntemi oluyor. Işığa verme mantıkları ise elektrik geçtiği süreçte içerisinde barındırdığı yarı iletken maddenin foton yayması ile ışık vermeye dayanmaktadır.

Led Spot Lamba Modelleri Nelerdir?

Led spot lambalar içerdikleri Led lamba türüne göre farklı sınıflara ayrılabiliyor. Her Led spot lamba türünün farklı ve kendine has bir özelliği bulunuyor. İlk olarak DC Led karşımıza çıkıyor. Bunun özelliği doğru akım ile çalışabiliyor olmasıdır. Led ise adından anlaşılacağı gibi alternatif akım ile çalışan Led spot lamba türünü oluşturmaktadır. Kısaca elektrik şebekesine bağlı çalışan bu ürünler ile evlerde ve iş yerlerinde kolaylıkla aydınlatma sağlanabilir.

Başka bir tür ise farklı renklerde ışıklar yayan bir model olan RGB Led olarak karşımıza çıkıyor. Bu ürün ise özellikle dükkân, marketlerin vitrinlerinde yer alıyor. Sıklıkla başvuruluyor. Müşterilerin dikkatini çekerek daha çok ürün satılabilmesine imkân tanıyor. Bu kadar farklı çeşide ek olarak COB ve Lineer Led adında 2 farklı tür daha bulunuyor. Tüm bu Led lambaların fiyatları değişkenlik gösteriyor. İnternet üzerinde kısa bir araştırma yapıldığında Led spot fiyatları kolaylıkla bulunabiliyor.

Led Spot Lamba Fiyatları Ne Kadar?

Alınacak türe göre fiyatlar değişkenlik gösteriyor. Genel ihtiyaçları sağlayacak bir adet Led spot lamba 10 TL gibi rakamlara bulunabiliyor. AT değerine göre de fiyatlar etkileniyor. En düşük güce sahip olan 6 watt olan Led spot lambası 6 TL gibi rakamlara satın alınabiliyor. Bu alanda kaliteli bir hizmet veren en uygun fiyat garantisini sunan firması Led spot lamba ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılıyor.