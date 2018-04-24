Medya Yönetimi ve Reklam Hizmeti Sektörü

CRM Medya Reklam Ajansı , dijital dünyanın hızına yetişme garantisini ve bu dünyanın yeniliklerini yanına alarak müşterilerine maksimum seviyede fayda sağlama amacıyla 2012 yılında kurulmuştur. Müşterilerine 360 derece reklam ve web tasarım hizmetleri sağlayan CRM Medya, her biri kendi alanında uzman, dijital dünyanın yeniliklerini takip eden ve yaratıcı olan 80 kişilik profesyonel bir ekip ile çalışmaktadır.

120’den fazla markanın 250’den fazla projesini aynı anda yöneten CRM Medya, bugüne kadar 100 milyardan fazla reklam erişimini sağlamıştır. Aynı zamanda ‘Google Partners’ da olan CRM Medya, dijital alanda elde ettiği başarılarından dolayı Google tarafından,web tasarım şirketleri arasından seçilerek 12’den fazla ödüle layık görülmüştür.

Web sitesi tasarımının önemi

Kurumsal web sitesi sadece var olması için yapılmamalıdır. Tüm kurumsal web sitelerinin temel bir amacı vardır ve bu amaç doğrultusunda belirleyici olan bazı kriterler oluşturulur. Bu kriterler görünüm, işlevsellik, içerik ve arama motoru optimizasyonudur. Bunların hepsi tek bir amaca hizmet etmelidir. Bu amaç da kurumların müşterileri ile en iyi iletişimi sağlayabilmeleridir. Kuruma ve hizmetlerine uygun bir görünüş, müşteri beklentilerini karşılayan içerikler, kullanımını kolaylaştıran işlevsellik ve kolaylıkla ulaşılmayı hedefleyen arama motoru ve sosyal medya optimizasyonu web tasarım şirketleri için öncelik olmalıdır.

Firmamızda, müşterilerimize web tasarım hizmetleri sağlarken önceliğimiz; müşterilerimizin kurumsal kimliğini birebir yansıtan, güncel teknolojilerden faydalanan ve profesyonelce tasarlanmış web siteleri oluşturmaktır. Müşterilerimizin hizmet verdiği sektörlere dair yaptığımız kapsamlı araştırmalar sonucunda hızlı ve verimli bir şekilde nasıl bir web sitesi içeriği oluşturmamız gerektiğiyle ilgili fikirler yaratıyoruz.Tüm arama motorlarına ve SEO alt yapısına uyumlu tasarımlar ile hedefimiz daima en yukarda olmaktır.Yarattığımız web siteleri, tüm mobil cihazlarda ve tüm tarayıcılarda kusursuz bir kullanım rahatlığı çalışmaktadır. Yazılım uzmanlarımız tarafından oluşturulan özel güvenlik çözümleri ile de müşterilerimize her zaman güvenli ve sorunsuz bir hizmet sağlarız.Web tasarım şirketleri içinden CRM Medya Reklam Ajansı’nı daha detaylı araştırmak için https://www.crmmedya.com/web-tasarim-hizmetleri.html adresinden sitemizi inceleyebilirsiniz.