Kartal İngilizce Dil Kursu - American Time Kartal

Türkiye'nin en hızlı gelişen ve ödülden ödüle koşan eğitim kurumu ingilizce'yi anavatanında öğrenir gibi öğrenirsiniz. Ana dili ingilizce olan eğitmenlerle diliniz çok hızlı gelişerek kısa süre içerisinde akıcı bir yabancı dile sahip olacaksınız. American time kartal 'da en yüksek ders saati, en fazla pratik imkanı ve sadece sınıf içi değil sınıf dışı aktiviteler sizleri bekliyor. Bu sayede dil öğrenmek sizin için artık uzun ve zorlu bir yol olmayacak. Köklü ve deneyimli kurumsal yapısıyla ve eğitim alanında yaptığı çalışmalarla eğitim sektöründe etkin rol oynayan, yenilikçi, sürekli gelişen, öncü ve örnek bir kurum olmak istiyoruz. Sadece yurtiçinde değil yurtdışında da yakın zamanda şubeleşmeyi plânlıyoruz.

Böylelikle tüm dünyaya bir Türk markasının da çok kaliteli eğitim verebileceğini göstermek istiyoruz. İngilizce öğrenmek isteyen kişilerin, bunu gerçekleştirmek için yurtdışına gitmelerine gerekli olmadığını, isterlerse burada da çok kaliteli bir eğitim alma imkânlarının olduğunu görmelerini istiyoruz. Başarıdan başarıya koşan kurumumuz kısa zaman içinde yabancı dil eğitimi sektöründe kendini ispatlamıştır. Kartal dil kursu şubesi olarak gönül rahatlığı ile başından sonuna kadar takip edebileceğiniz, türkiye gerçeklerini unutmamış, her türlü maddi ve manevi eğitim fedakârlıklarına açık, önce öğrenci ve öğretmen diyen ve iyi niyetle eğitim almaya çalışan herkesin yanında olan, her türlü başarıyı destekleyen, başarısızlıklarından ders alan ve öğrencisinin sevincine de üzüntüsüne de ortak olan bir eğitim kurumuyuz.

İstanbul Anadolu Yakası’nın en iyi ve en deneyimli İngilizce eğitmenleri tarafından verilmektedir. Deneyimli eğitmenler öğrencilerin kısa sürede İngilizce öğrenmesini sağlamakta, öğrenciler kaliteli bir İngilizce eğitimi almanın yanında İngilizce’yi teknolojik aksesuarlarla eğlenerek öğrenmektedir. Eğitimleri birebir veya kurs olarak alınabilmektedir. Zamana yayarak iyi bir eğitim almak isteyenler İngilizce kurslarımıza katılabilir en iyi şekilde İngilizce eğitimlerini gerçekleştirebilir. Öğrenciler sınıflarında İngilizce derslerinde başarılı olacak ve ileride İngilizce’de dilinde oldukça rahat edeceklerdir. Bunun başlıca sebebi aldıkları temel İngilizce eğitimleri olacaktır. İyi bir temele sahip öğrenciler İngilizce eğitimini devam ettirirken diğer öğrencilerden daha kısa sürede ve daha kalıcı şekilde öğrenirler.