Değerli üniversite döneminizde kalacağınız yurdu seçerken dikkat edilecekler

Bir çoğumuz öğrencilik hayatı yaşamışızdır. Öğrenmeye hayat boyu devam etsek de öğrencilik hayatının son dönemleri üniversite eğitimidir diyebiliriz. Bazılarımız yaşadığımız şehirde üniversite eğitimi alırken bazıları da başka bir şehirde eğitim görür. Başka bir şehirde yaşamaya başlamak için kalacak yer sorununu ortadan kaldırmak gerekir. Burada ilk düşünülen yerler yurtlardır.

Her ilde yurtlar bulunur. Fakat İstanbul yurtlar açısından çok geniş yelpazesi olan bir şehirdir. Çünkü metropol şehri olan İstanbul'da üniversite sayısı çoğu ilden fazladır ve nüfus geniştir. Sadece üniversiteye giden kişiler değil üniversite sınavına ya da herhangi bir sınava hazırlanan, farklı bir şehirden gelip iş hayatına atılan kişiler de yurtlardan faydalanır.

Yurda yerleşmeye karar veren bir kişi için yurt seçerken dikkat edilmesi gereken şeyleri sıralamak istiyoruz.

İstanbul'daki yurtlar arasından tercih yapacaksanız öncelikle iş yerinize ya da eğitim kurumunuza yakın mesafede olan bir yurt tercih etmelisiniz. Aksi taktirde İstanbul gibi trafiği yoğun olan bir şehirde zamanınızın bir çoğunu trafikte yorularak geçirebilirsiniz.

İstediğiniz gibi bir yurt bulmak istiyorsanız, internet üzerinden aradığınız semtteki yurtları sıralayabilir ve görüşmeye gidebilirsiniz. Sadece internet üzerinden karar vermeyin. Ne yazık ki bazı yurtlar sosyal medya hesaplarında sahte fotoğraflar kullanabiliyor. Web sitelerinin olması ya da adreslerinin güvenilir bir sitede olmasına dikkat edin. İçinizin rahat olmasını istiyorsanız, yurda bakmaya ansızın gidin. Böylelikle sıradan bir günün nasıl geçtiğini görebilirsiniz.

En önemli noktalardan biri muhakkak hijyendir. Görüşmeye gittiğinizde tuvalet, banyo, mutfak, hol ve kalabileceğiniz odayı kontrol etmelisiniz. Odalardaki kişi sayılarını sorun. Tek kişilik odalarda kalmak istiyorsanız onların fiyatının daha yüksek olduğunuzu belirtmek isteriz.

Kahvaltı, akşam yemeği, öğle yemeği olup olmadığını sorun. Bu hizmetlerin haftanın her günü kullanılabildiğinden emin olun. Çamaşırhane, kurutma hizmetleri, yurt temizliği, çöp alımları hakkında da bilgi alabilirsiniz.

Etüt odalarının olduğundan emin olun. Öğrenci iseniz vaktinizin bir çoğunu orada geçireceğiniz için ferah bir yer olmasına dikkat edin. Yurda giriş çıkış saatlerini de sorun.

Yetkiliye soru sormaktan çekinmeyin. Kimse kötü bir sürprizle karşılaşmak ve sürekli yurt değiştirmek istemez. Bu sebeple aklınızı karıştıran soruları yaşayarak cevaplandıracağınıza, sorarak öğrenmelisiniz.

Yeni yaşam alanınızda, yeni evinizde huzurlu zamanlar geçirmeniz dileğiyle...