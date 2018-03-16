Yolda kalanların kahramanları oto çekiciler

Teknoloji çağında yaşadığımız için artık bir çoğumuz bu nimetlerden faydalanıyoruz. Ulaşımda araç kullanmak da bu nimetlerden biri. Ama bazen kaza gibi üzücü olaylar yaşayabiliyoruz. Böyle zamanlarda aracımızı yoldan kaldırmak için bir oto çekiciye ihtiyaç duyuyoruz.

Peki bu oto çekiciler ne işe yarar?

Oto çekici, araçlarımız ulaşımda sorun yaşadığı zaman bir telefonla yanımıza gelen ve uzman kişiler tarafından aracımızı güvenli bir yere taşıyan sistemdir. Sakarya oto çekici firmaları, araçların yardımına koşan bu taşıtları bünyesinde barındırır. Kaza yapan, yakıtı biten, herhangi bir sebepten yolda kalan araçlar, bu sistemle sanayiye ya da araç sahibinin götürmesini istediği yere götürülür.

Örneğin Sakarya'da ıssız bir alandan geçiyorsunuz. Müzik eşliğinde hoş bir yolculuk geçirirken birden aracınız durdu. Neden durduğu hakkında da bir fikriniz yok. Tahminen aracınızı bir iki kere çalıştırmaya çalışacak ve kapotu açarak motor kısmına bakacaksınız. Sorunun ne olduğunu da anlamadınız ya da anladınız ama çözemiyorsunuz. Çevrede de kimse yok. Ne yapacaksınız? İşte bir kurtarıcıyı arama vakti geldi. İnternet vasıtasıyla Sakarya oto çekicileri arasından bir firma seçip aracınızı kurtarmasını sağlayabilirsiniz.

Sadece yolda kalan araçlar değil yanlış alana park edilen araçlar da çekilir. Aracınızı uygun olmayan bir yere park ettiniz ve döndüğünüzde aracınızı yerinde bulamadınız. ''Eyvah! Aracım nerede?'' deyip telaşlanmanıza gerek yok. Tahminen aracınız, oto kurtarıcı ile çekilmiş ve o gün görevli olan park yerine götürülmüştür. Aracınızın nerede olduğunu öğrenmek için Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sitesinden 'Otopark Sorgula' kısmına girebilir ve yerini öğrenebilirsiniz.

Oto kurtarıcılar, aracınızın şekline göre hem de durumuna göre değişiklik gösterir. Çatallı çekici, tepeden çekici, vinçli kayar platform, oto transfer çekici gibi çeşitler vardır. Şekli gibi fiyatlarında da farklılık vardır. Eğer hususi bir araç ise tahmini açılış fiyatı 45 TL'dir. Hafif ticari araç ise 55 TL, Ağır ticari araç ise 150 TL gibi bi ücretle çekim başlar. Kilometre başı 1,5 TL artış gösterir. Fiyatlar, firmalara göre de değişiklik gösterebilir. Eğer tanıdığınız bir oto kurtarıcı firması varsa onu çağırabilirsiniz. Yoksa bir kaç firma ile görüşmeden karar vermeyin.