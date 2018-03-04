Toprağın Kralı Indian Wells ve Miami Masters Turnuvalarında Yok

Avustralya Açık yarı final karşılaşmasında, sakatlığı nedeniyle zor anlar yaşayan Rafael Nadal; Del Potro mağlubiyeti sonrasında, alçak gönüllü bir açıklama yaptı. Rakibinin bu sezon formda olduğunu belirten Nadal; sakatlanmasa dahi, maçı kazanabileceğini düşünmediğini söyledi. Bu açıklamanın ardından, kortlardan uzak kalan Nadal; gördüğü tedavi sonrasında, Indian Wells turnuvası ile kortlara dönmek istiyorum açıklaması yaptı. Bu açıklamadan kısa süre sonra; kalçasında meydana gelen eski sakatlığının nüksettiğini Facebook sayfasından duyuran Nadal, hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Roland Garros'a Kadar Hazır Olmak İstiyorum

Tüm tenis tarihi boyunca, Roland Garros'u en çok kazanan oyuncu unvanına sahip olan Rafael Nadal; sakatlığının, Mayıs ayına kadar geçmesini dilediğini takipçileri ile paylaştı. Nadal olmadan Roland Garros olmaz yorumlarına kendi has mütevazi tavrı ile yanıt veren oyuncu; 27 Mayıs tarihini bende iple çekiyorum sözleri ile tenis severlerden bir kez daha tam not aldı.

Federer'den Çabuk İyileş Mesajı

Nadal ile ilgili haberleri takip eden tenis severler; Roger Federer'den gelen mesajın ardından, kısa süreli şok yaşadı. Ezeli rakibi Federer'den gelen çabuk iyileş mesajına, Nadal'ın beni toprakta yenebileceğini mi sanıyorsun cevabı, tenis severlerin iki oyuncu sayesinde eğlenceli anlar yaşamasına neden oldu. Wimbledon 2008 yılında başlayan rekabeti, farklı yorumlayan tenis severler ise; ikili arasındaki dostluğu öğrendikten sonra, yaptıkları yorumları silmek zorunda kaldı.

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