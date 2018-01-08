Vaizlere teslim edilecek

Ortaokul öğrencileri vaizlere teslim edilecek. Bilimsel olarak eğitim anlayışının, laiklik ilkesi içerisinde, Tevhid’i Tedrisat yasası ile pedagoji bilimine karşı olan uygulamalar içerisin de bir başkası daha geldi.

Çanakkale Müftülüğü bünyesinden vaizlerin, ortaokulları dolaştığı ve öğrencilere “Milli bünyesin de ki vaizler” ismi altında din propagandası olacaktır.

Çanakkale de ki Müftüsü olan Arif Gökçe, valilik makamına yazmış olduğu yazıda şu şekilde olmuştur, “Milli ile manevi değerleri” anlatması sebebi ile izin talebinde bulundu.

Vali yardımcısı olan Ömer Faruk Ateş, ise aynı gün içerisin de “Olur” diyerek bu talebi onaylamış bulunmaktadır.

Bunlara göre ise Çanakkale de Müftülüğü de bünyesinin görev yapmış olan 5 vaiz, önümüzde gün içerisinde gösterilen ortaokulları gezecek olduğu ve öğrencilere ise din propagandası yapılacak olduğu saptandı.