Aşı tepkisi geldi

Bilim ve Aydınlanma Akademisi'nden 'aşı' tepkisi. Türkiye de çocuklarına aşı yaptırmamış olan aile sayısının 10 bine kadar artarken, Bilim ile Aydınlanma Akademisi Toplum Sağlığının Geliştirilmesi ile Korunması Bilim Alanı, konu ile alakalı bir basın duyurusun da bulundu.

“Aşı karşıtlığının artması sebebi ile Anayasa Mahkemesi ile Sağlık Bakanlığı doğru olarak sorumluluğa girecektir!” diye söylenilen duyuruda, “Anayasa Mahkemesi gerek aşılar gerekse topuk kanı almaları ile alakalı kararlarının biçimsel yönden kararlaştırdı.

Bu sebepten dolayı ise aşıya karşı gelinmiş ve sonuç olacak ise aşılanmamış olan çocukların ise oran da ki yükselişinin hem aşılanmamış hem de çocuklarının da sağlık açısından büyük zarar göreceği saptanmıştır. Aşı karşıtlığının yükselmesinde Anayasa Mahkemesi ve Sağlık Bakanlığı doğrudan sorumludur! Diye söylendi.