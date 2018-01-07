8 ayda yarısı tamamlandı

Soylu: 8 ayda yüzde 50'si tamamlandı. İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu, Türkiye-İran sınırı kapsamı içerisin de sürdürülen modülerin sınır güvenliğinin ise duvarlarını incelemeye aldığı sonrasın da ise yapmış olduğu duyuru da şu şekilde konuşmuştur; “Ağrı ile Iğdır içerisin de yapımının hala sürmüş olduğu sınır güvenliğinin duvarların da ise sekiz ay içerisin de %50’sini bitirmiş bulunmaktayız” diye söyledi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve beraber Ağrı ile Iğdır’ı ziyarete gitmiştir. Bakan Soylu ise, ilk defasın da Türkiye ile İran arasında ki sınırın Şehit Piyade Çavuş Bekir Kurt Hudut Takım Karakolunu ziyaret etmek amacı ile orada olmuştur.

İçişleri Bakanı olan Soylu, daha sonrasın da ise helikopterler ile 4. Hudut Tabur Komutanlığını birde Sultantop Karakolunu ziyaret etmiş olduğunu şehitleri ise yad etmiştir.