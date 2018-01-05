Heykelden kömür çalındı

Atatürk'e çiçek veren çocuk heykelindeki kömürler çalındı. Zonguldak Atatürk de çiçek vermiş olan bir kız çocuğunun heykelin de olan taş kömürleri kimliğ bilinemeyen şahıslar tarafından çalınmıştır.

Kömürleri dekoratif sebebi ile kullanılmıştır. Mustafa Kemal Atatürk 26 Ağustos 1931 yılı içerisin de Zonguldak da gelişi esnasın da çiçek vermiş olan beş yaşında ki olan Ayten Alper’in, heykelinin arka kısmında ki bölgede dekoratif için konulmuş olan taş kömürleri kimliği henüz çözülemeyen şahıs veya şahıslar tarafından çalınmıştır.

1 metre 20 santim yükseklikte olan bronz heykel, 2016 yılı içerisin de Atatürk ‘ün ilk ayak başmış olduğu Liman Caddesi Maden Mühendisleri Odası içerisin de ki kısma dikilmiştir.