9 yaşındaysa evlenebilir

Anasayfa GÜNCEL 9 yaşındaysa evlenebilir
9 yaşındaysa evlenebilir
9 yaşındaysa evlenebilir admin Tarih: 2018-01-03 Saat: 19:21:46
Güncelleme : 2018-01-03 19:21:46Bu içerik 26 kez okundu.
Reklam

9 yaşındaysa evlenebilir 

'9 yaşında çocuk evlenebilir' diyen Diyanet'e TKP protestosu. “9 yaşın da olan kız çocuklarının evlenebilir” tarzında fetva edildiği Diyanet İşleri Başkanlığı, TKP Ankara İl Örgütü tarafından protesto da bulunuldu. Diyanet İşleri Bakanlığı, TKP Ankara İl Örgütü tarafından protesto da bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı ise ön tarafta olan basın toplantısı içerisin de basın açıklamasın da şu şekilde konuşma yapmıştır; “Gericiliğin yuvası şekline bürünen Diyanet kapatılmalı” diye açıklama da bulundu.

Dokuz yaş içerisin de olan kız çocuklarının evlenebilir tarzında fetva vermekte olan Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye de Komünist Partisi (TKP) Ankara İl Örgütünün tarafından protestoda bulunuldu.

Bugün ise Diyanet İşleri Başkanlığının ön kısmında toplanmış olan TKP üyelerinin tarafından, bu kurumun vermiş olduğu gerici fetvayı protesto yapıldı.

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
İkili opsiyonlar ve Binatex ile yaşamım
İkili opsiyonlar ve Binatex ile yaşamım
Diyabetik ayak: ağrı hissi kaybı ağırlaştırmanın başlangıcıdır
Diyabetik ayak: ağrı hissi kaybı ağırlaştırmanın başlangıcıdır