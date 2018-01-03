9 yaşındaysa evlenebilir

'9 yaşında çocuk evlenebilir' diyen Diyanet'e TKP protestosu. “9 yaşın da olan kız çocuklarının evlenebilir” tarzında fetva edildiği Diyanet İşleri Başkanlığı, TKP Ankara İl Örgütü tarafından protesto da bulunuldu. Diyanet İşleri Bakanlığı, TKP Ankara İl Örgütü tarafından protesto da bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı ise ön tarafta olan basın toplantısı içerisin de basın açıklamasın da şu şekilde konuşma yapmıştır; “Gericiliğin yuvası şekline bürünen Diyanet kapatılmalı” diye açıklama da bulundu.

Dokuz yaş içerisin de olan kız çocuklarının evlenebilir tarzında fetva vermekte olan Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye de Komünist Partisi (TKP) Ankara İl Örgütünün tarafından protestoda bulunuldu.

Bugün ise Diyanet İşleri Başkanlığının ön kısmında toplanmış olan TKP üyelerinin tarafından, bu kurumun vermiş olduğu gerici fetvayı protesto yapıldı.