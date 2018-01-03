Bursa'da uyuşturucu operasyonu

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Bursa'da uyuşturucu operasyonu
Bursa'da uyuşturucu operasyonu admin Tarih: 2018-01-03 Saat: 19:20:45
Güncelleme : 2018-01-03 19:20:45Bu içerik 28 kez okundu.
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Bursa'da uyuşturucu operasyonu 

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı Bursa da Narkotik polisin düzenlemiş olduğu bir uyuşturucu operasyonu sırasına gözaltına alınmış olan 17 şahıstan yedisi adliyeye gönderildi.

Bursa da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğün de ki ekiplerin, uyuşturucu satın alması ile bulundurmak suçundan dolayı on şüpheli şahısı gözaltına aldılar.

Şüphelilerden birisi ise üstünde bir miktar esrarın, bonzai’nin birde metamfetaminin olduğu görüldü. Sürdürülen bu operasyon esnasın da bu şüpheliler için uyuşturucu satmış oldukları anlaşılan altı şahıs gözaltı altına alınmıştır.

Şüphelilerin ise evlerinin içerisin de birde üzerlerinde de uygulanan arama sonucun da 1 miktar metamfetamin, bonzai, eroin, iki adet ise hassas terazi bulunuldu.

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