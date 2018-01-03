20 günde aynı yerde 3 yurttaş öldü

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20 günde aynı yerde 3 yurttaş öldü
20 günde aynı yerde 3 yurttaş öldü admin Tarih: 2018-01-03 Saat: 19:17:44
Güncelleme : 2018-01-03 19:17:44Bu içerik 23 kez okundu.
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20 günde aynı yerde 3 yurttaş öldü

20 günde aynı noktada 3 yurttaş hayatını kaybetti.Denizli de bir yol karşısına geçebilmek için çaba sarf eden bayanın kamyonetin çarpması sonrasın da yaşamını yitirdi.

Bu son 20 gün içerisin de Süleyman Demirel Bulvarın da yaşanan ikinci üst geçit içerisin de ortaya çıkan trafik kazası sonucun da 3 yaya yaşamını yitirdi.

Alınan bilgilerin üzerine, Denizli-Antalya karayolunda Süleyman Demirel Bulvarı çevresin de ki yapımı hala süren üst geçidin olduğu kısım da yolun karşı tarafına geçmek istemesi ile uğraşan Huriye Bardakçı’ya 43 U.Ç., yönetimin de bulunulan 07 FPJ 79 plakalı olan bir kamyonet çarpmıştır.

Kazayı fark eden insanlar ise anın da 112 Acil Servis ekiplerini ağır yaralanmış olan Bardakçı’yı, da uygulanan bütün müdahaleler sonucun da yaşamını yitirmiştir.

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