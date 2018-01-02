Kamuya alınacak 40 bin personel

Kamuya alınacak 40 bin personelin kurumlara dağılımı belli oldu. 2018 de kamu da 110 bin yeni şahısın alınacak olduğu, ve kadrosunun ise belli olan herhangi bakanlıklarından alacak olduğu şahıs sayısının, 40 bini geçmektedir.

Türkiye de işsizlik oranının ise fazla yüksek olduğunun ekonominin ise göstergelerinden birinde olduğu ve işsizlik sayısını da indirebilmek amacı ile AKP patronlarından da destek aldığı bir “Yöntem” buldu. Çoğul istihdam sağlamakta olan patronlarına teşvikler verilecektir.

2018 yılında ise artı olarak 2 istihdam yaratmakta olan patronlarına yeni bir teşvikler de yoldadır. Bu açıklama sonrasın da ise herhangi bir bakanlıklar da ise kaç şahıs alınacak olması ile ilgili bilgilerin, resmi gazete içerisin de görüntülendi. Resmen duyurulmuş olan kadronun kırk bini geçmektedir.