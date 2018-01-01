Engelli rampasına araç parkı

Engelli rampasına araç parkı nedeniyle yarım saat beklemek zorunda kaldı. Engelli rampasının ön tarafına park etmiş olan otomobillerden ötürü engelli bir yurttaşın motorlu aracı da kaldırımdan yarım saat boyunca esir kaldı.

Sivas’ta İnönü Bulvarı üstünde gerçekleşmekte olan bir olayda, motorlu aracı ile engelli kaldırımını seyretmekte olan Gülseren Geçkil adlı yurttaşın, engelli rampası önü altında park etmiş olan otomobiller yüzünden engele takılmıştır.

Geçkil, yönünü ise değiştirmediği için polise ihbar etti. Geçkil, yapmış olduğu açıklamada ise şunları söylemiştir; “Bedensel engelliyim.

Motor kullanıyorum. Engelli rampası yerinde olan yere araba park ettikleri sebebi ile kaldırım da tutuklu kaldım. Yarım saat boyunca beklemekteyim. Birde gerekirse sabaha kadar da bekleyeceğim” tarzında konuşma yapmıştır.