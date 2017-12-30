Çalışanların maaşından vergi

Çalışanların maaşından ne kadar vergi kesileceği yeniden belirlendi. İşte yeni tarife Çalışanın maaşından her ay kazancına göre vergi kesintisi yapılmaktadır. ,

Maaşlar ele geçmeden yapılan bu kesinti %15-35 arasındadır.hangi gelir için hangi miktar da vergi kesileceği dün yeniden belirlendi. İşte bu yeni tarifeler; Buna göre yüzde 15 vergi alınan gelir sınırı 13 bin liradan 14 bin 800 liraya, yüzde 20 vergi alınacak sınır 30 bin liradan 34 bin liraya, yüzde 27 vergi uygulanacak tutar 70 bin liradan 80 bin liraya, yüzde 35 vergi uygulanacak tutar da 80 bin liranın üzerinde olacağı belirlendi.

Eylül ayında %20’lik vergi dilimin de ki askeri ücretlerinin maaşı bu yolla 75 TL düşmüştü.