Ablası kardeşi için isyan etti

Yarışmacılardan birinin ablası isyan etti. Bu hastalıklı zihniyet... Bir Yetenek programı içerisin de çocuk dansçılar da ki şort giymeleri sebebi ile “Millet tahrik oldu” diye söyleyerek eleştiri de bulunan RTÜK’ün AKP’li üyelerine karşı, yarışma da çocuklardan birisinin ablası ise sert bir cevap verdi

: “Araların da sekiz yaşında olan benim kardeşim de olmaktadır ve ekip’in, şu anlık anlamlarını bile bilmemiş olduklarını ile kelimeleri ile hakarete maruz kalmakta, sessiz kalmayın lütfen.” Diye açıklama da bulundu.

Özel bir televizyon kanalın da ise TV8 de “Yetenek Sizsiniz” programı içerisin de olan ve yaşlarının sekiz ve 11 gibi olduklarını çocukların ise şort giymelerinden “Millet tahrik oldu” cümlesi ile eleştirmiş olan RTÜK’de AKP’li üyesi olan kişilere tepki de bulunmuştur.