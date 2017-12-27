Yıkım yapan kepçe devrildi

Yıkım yapan kepçe devrildi. 1 yaralı var. Karaman da çıkan yangın sonrasın da kullanılamaz hale gelen evin yıkımı yapılırken yan yatan kepçenin operatörü yara alarak kurtulmuştur.

Geçen ay Karaman Gazidükkan Mahallesi 115 sokak da çıkan yangın sonucun da kullanılamaz hale gelen iki katlı kerpiç evin yıkılması için karar alındı. Yıkım öncesin de güvenlik tedbirleri alınıp sokak yaya ile araç trafiğine kapatıldı. Evin yıkımını yapan kepçe enkazın üzerinde bulunduğu sırada zeminin yumuşak olması sebebi ile yan yattı.

Yan yatan kepçenin operatörü Nedim A., hafif yaralandı. Çağrılan ambulans ile Karaman Devlet Hastanesine götürüldü. Geçtiğimiz 18 Kasım da çıkan yangında 2 yaşında ki M.A., isimli çocukta yoğun dumandan etkilenip yaşamını yitirmiştir.