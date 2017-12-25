Askere alınmada yeni durum

Askere alınmada flaş gelişme. Şehit yakınları askerlere alınmayacak iddiası. Terör ile Mücadele Kanunu kapsamı içerisin de yaşamını yitiren sivillerin çocuları ile kardeşleri kendi istekleri olmadığı sürece silah altına alınmayacaklar.

696 sayılı KHK’ya göre; Terör ile Mücadele Kanunu kapsamı içerisin de yaşamını yitiren asker yakınlarının çocukları ve kardeşleri, kamu görevlilerin ise (güvenlik kurucuları dahil) çocukları ile kardeşlerinden birisi bile isteği olmadığı sürece silah altında kalmayacaktır.

Silah altındakilerin de isteklerinin doğrultusu altında terhis edilecektir. Olağanüstü hal kapsamı içerisin de çıkartılmış olan 696 sayısının Kanun Hükmü ile Kararname, ile askerlerin görevlerinin de bitirilmiş olan yükümlülerin terör eyleminin meydana dökülmesi , ve etkililerin ise indirilmesi ve bertaraf edilmesinin de sağlanılması