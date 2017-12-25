Bu sezon umduklarını bulamadılar

Balıkçılar bu sezon umduğunu bulamadı. Bu yıl istenilmekte olan avcılığını yapamayan balıkçıların bu av sezonu içerisin de durumlarının kötüye gitmesi sebebi ile sıkıntı çekmektedir. Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, gazetecilerin yapmış olduğu açıklamasın da,bu yılda berbat bir sezon geçirmiş olduklarını dile getirdi.

Balığın ise az olmasının en büyük sebebi ise denizin soğumamasından dolayı olduğunu dile gietiren Kayhan, “Deniz ısısını hala korumakta.

Balıklar soğuk denizleri ister. Genellikle de ‘kar yağdığı vakit hamsi gelmekte’ diye söyledi. Böyle bir tabirin olduğunu ve balıkların ise soğuk su da beraber olur birde avlanmaları sıkça olur.” Diye açıkladı. hamsinin 15 ila 20 lira, mezgitin 20 lira, istavritin 15 ila 20 lira, palamutun ise adedinin 25 liradan alıcı bulduğunu açıkladı.