Alo'ya 37.6 milyar TL harcandı

'Alo'ya 9 ayda 37,6 milyar lira harcandı Türkiye de yıl da 9 ayında ses, data ile mesaj trafiğine 37 milyar 562 milyon lira harcama da bulundu.

Bilgi Teknolojilerinin de İletişim Kurumunun da (BTK) “Türkiye Elektronik Habeleşmenin Sektörü 2017 yılı 3. Çeyrek Pazar verileri raporunda yaptığı açıklamalara göre Türk Telekom ve Şebeke işletmeleri 9 ayda 29 milyar 25 milyon 870 bin 693 lira gelir elde etti.

Söz konusu dönemde toplam gelirlerin 7 milyar 121 milyon lirası Türk Telekom, 8 milyar 985 milyon lirası Turkcell, 7 milyar 975 milyon lirası Vodafone, 4 milyar 942 milyon lirası Avea ve 8 milyar 537 milyon lirası da diğer işletmeciler tarafından sağlandı.