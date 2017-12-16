FETÖ elebaşının imzalı talimatı

FETÖ elebaşının imzalı talimatı ortaya çıktı. FETÖ liderinin 2015 yıl içerisin de hakimlerin den olan Metin Özçelik, ile Mustafa Başer’e, FETÖ soruşturmaları içerisin de tutuklu kılınan 63 şüpheli şahısın tahliye edilmelerinin sonrasın da göndermiş oldukları talimat yazıları ile Zaman gazetesi de görsel yönetmeni olan Fevzi Yazıcı’dan, alındığı evraklarda meydana çıkmıştır.

Söz konusu olan 19 Nisan 2015 tarihli evrak da olan FETÖ liderinin de “Muhterem Asliye Ceza Hakimi” sözleri ile başlamakta olan evrakta olan imzanın da gerçek mi değil mi anlaması için saat, çek ile sandukalar da olan imzalar ile karşılaştırıldığı ve incelendiğini söyleyen Başsavcı Fidan, yapılmış olan incelemeler sonrasında ise imzanın da Gülen’e ait çıktığını dile getirdi.