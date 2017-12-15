ABD'den sürpriz karar geldi

ABD'den sürpriz karar geldi. Krizin ardından ziyareti erteledi. İsrail basını, ABD Başkan Yardımcısı Pence’nin, Kensset’te pazartesi yapmayı düşündüğü 2008 den beri ilk niteliğinde ki konuşmayı ertelediğini bildirdi. ABD’nin henüz doğrulamadığı bu kararın, KUDÜS kararı sorasın da yapılan tepkiler ile ilgisi olup olmadığı bilinmemektedir.

İsrail de yayın yapan gazete de ki habere göre İsrail Meclisi sözcülerinden biri olan Pence’in, pazartesi yapacağı kahvaltının süresiz olarak ertelendiği bildirildi.

Bu duruma ABD tarafından henüz bir doğrulama gelmedi. Jerusalem Post muhabiri Lahav Harkov, Pence’nin ziyaretinin ABD kongresin de yapılacak olan vergi reformu yasası tartışmaları sebebi ile ertelendiğini açıkladı.

Bununla beraber Harkov Pence, 2008 de dönemin ABD Başkanı George W. Bush’tan bu yana Knesset, vekilere hitap eden ilk üst düzeyde ki ABD yetkilisi olacaktır.