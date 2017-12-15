Çamlıca Camisi inşaatı bitiyor

Çamlıca Camisi'nde sona yaklaşılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Başkanlığı dönemin de temelleri atılan Çamlıca camisinin 34 metre enin de bulunan dev kubbesinin altında ki yapılan süslemeler tamamlandı.

Altı ağustos 2013 yılında temeli atılan Çamlıca camisinin 2018 yılı Ramazan ayında ibadete açılacağı bildirildi. Yedi metre 77 santim boyunda ki dünyanın en büyük alemi ve 20 metre uzunluğunda ki “Fetih Suresi” yazısı ile dikkat çeken caminin dev kubbesinin süslemeleri tamamlanmak üzere.

Süsleme de Allah’ın 16 isminin de yazıldığı öğrenildi. Caminin inşaatının %90’ı tamamlanırken halen bin kişinin çalıştığı bildirildi.

Bu arada Üsküdar belediyesinin farklı mahallelerden gelmek isteyen insanları otobüs ile inşaata getirip rehber eşliğinde caminin özellikleri hakkın da bilgiler aktarıyor.