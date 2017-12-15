KOSGEB'den büyük destek

KOSGEB'den büyük destek. İş kurmak ve işini büyütmek isteyenlere KOSGEB’den destek geliyor. Girişimcilerin ihtaiyaçları doğrultusun da, farklı programlar sunulmaktadır. 33 saatlik eğitim sonrasın da 50 bin TL Hibe 100 bin TL faizsiz olarak uygulanıyor.

2018 yılında bu desteğin 70 bin TL Hibe 120 bin TL Faizsiz kredi, veya 100 bin TL Hibe, 200 bin TL 0 Faizli krediye çevrileceği aktarılıyor.

Tematik proje destek programın da esnafın ve meslek kuruluşlarının proje çağrıların da 36 ay süreli 150 bin lira hibe verilmektedir.

KOSGEB stratejik ürün destek programı ile KOSGEB’lilere 5 milyon lira destek verilecek. 0 faiz ile işletme desteği sağlanacak. 2017 yılında 400 binden fazla işletme sahibine elli bin TL faizsiz kredi desteği yapıldı.