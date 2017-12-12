İbrahim Çağlar'ın son yolculuğu

İbrahim Çağlar son yolculuğuna uğurlandı. Kalp krizi sonucu 57 yaşında yasamını yitiren İstanbul Ticaret odası Başkanı İbrahim Çağlar İstanbulda son yolculuğuna uğurlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım cenaze törenine katıldı İbrahim Çağlar için Marmara Üniversitesi İlahiyat fakültesi camiinde cenaze töreni yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çağların ailesine baş sağlığı diledi. Kalabalık avluda da yer bulamayınca cenaze Musalla taşından azcık da olsa ileri gitti. Sonrasından ise İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, cenaze namazı kıldırmıştır.

Namazın ise sonrasın da bir duyuru yapmış olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu şekilde söyledi. “Değerli kardeşim İbrahim Çağlar’a, yeniden Allah’tan rahmet diliyoruz. Rabbim cenneti ile müşerref kılsın diyerek baş sağlığı diledi.”